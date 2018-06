Was soll das sein

San Jose. Der einst gefeierten Gründerin des gescheiterten Bluttest-Start-ups Theranos, Elizabeth Holmes, wird in einer Anklage Betrug von Investoren und Patienten vorgeworfen. Die US-Justiz bezichtigt Holmes und Theranos’ Top-Manager Ramesh Balwani unter anderem, von Geldgebern über 150 Millionen Dollar unter Vortäuschung falscher Tatsachen einkassiert zu haben. Gleichzeitig wurde am Freitag bekannt, dass Holmes nach dem Skandal den Chefposten aufgab. Theranos wollte Bluttests revolutionieren - wenige Tropfen sollten genügen. Die Firma wurde teils mit rund neun Milliarden Dollar bewertet. Nachdem das »Wall Street Journal« 2015 unter Berufung auf Ex-Mitarbeiter schrieb, die Technologie funktioniere nicht so recht und das Unternehmen habe für Blutproben oft konventionelle Geräte anderer Hersteller eingesetzt, brachen die Geschäfte zusammen. Im März legte Holmes zivilrechtliche Betrugsvorwürfe der Börsenaufsicht SEC mit einer Strafe von 500 000 Dollar bei. dpa/nd