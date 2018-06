München. In der Fast-Food-Branche bahnt sich eine neue Runde im Kampf um Marktanteile an: Burger King will in den nächsten Jahren 300 neue Restaurants eröffnen und das Angebot so um mehr als 40 Prozent ausweiten. Von derzeit 710 Restaurants in Deutschland wolle man bis 2023 auf über tausend kommen, sagte Deutschland-Chef Carlos Baron. Das Expansionstempo solle erhöht werden, da der Burgermarkt wachse. Das bedeute 50 bis 60 Neueröffnungen im Jahr. Derzeit ist Burger King halb so groß wie McDonald’s mit 1500 Restaurants. dpa/nd