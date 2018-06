Foto: Busdorf. Blick auf das Wikingermuseum in Haithabu in Schleswig-Holstein: Das sanierte Museum bei Schleswig wurde nach anderthalb Jahren Modernisierung kürzlich wieder geöffnet. In der Wikingerzeit, vom 9. bis 11. Jahrhundert, war die Stadt Haithabu eines der bedeutendsten Handelszentren Nordeuropas. Die Anlage lässt mit Originalfunden, Modellen und modernen Medien den Alltag der Wikinger lebendig werden. In den Sommerferien gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien. dpa/nd Foto: dpa/Carsten Rehder