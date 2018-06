Zurück an der Wand, zumindest kurzfristig: Womackas berühmtes Strandbild Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Zart und mit verliebt-schelmischem Blick greift er nach ihrer Hand: der junge Mann auf Walter Womackas Gemälde »Am Strand«. Das Bild gehört zu den Ikonen der DDR-Kunst; in Schulbüchern war es ebenso zu sehen wie an den Wänden von Wohn- und Wartezimmern. Der Dresdner Galerie Neue Meister, wo es auf der V. Kunstausstellung 1962 / 63 zum Publikumsliebling avanciert war, gelang es erst nach einigen Mühen, das Gemälde dauerhaft in seiner Sammlung zu zeigen - als Leihgabe des Staatsrats. Nach 1990 verschwand es im Albertinum indes im Depot. Es teilte das Schicksal vieler anderer bekannter und beliebter DDR-Kunstwerke von Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer, Max Uhlig oder Theodor Rosenhauer. Diese seien »mit brachialer Geste entsorgt« worden, wetterte der Kunstwissenschaftler Paul Kaiser im Herbst 2017 in einem Essay für die »Sächsische Zeitung«: ausgemustert aus der Schausammlung, verbannt ins Archiv.

Jetzt hängt Womackas »Am Strand« w...