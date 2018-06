Leipzig. »Schlaumeier«, »Der Buchfink«, »Das HOrGAn« und »Crux« sind die besten Schülerzeitungen in Sachsen. Die Nachwuchsjournalisten von der Grundschule Leubnitz-Werdau, dem Hort der »Erich Kästner«-Schule sowie der Hoga-Schulen und des Kreuzgymnasiums Dresden und des Beruflichen Schulzentrums 12 »Robert Blum« Leipzig wurden am Samstag in Leipzig für »guten Journalismus, Medienkompetenz und Demokratieerziehung« ausgezeichnet, wie das Kultusministerium in Dresden mitteilte. Zum »Aufsteiger des Jahres« wurde »Die Korrekte« des Dresdner Marie-Curie-Gymnasiums gekürt. dpa/nd