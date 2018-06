Wer fischt in Tschechien im Becken der Unzufriedenen?

Doch selbst wenn die jetzt vorgeschlagene Liste von Präsident Miloš Zeman abgesegnet wird, bleibt offen, ob die neue Administration das Vertrauen des Abgeordnetenhauses erhält. Babiš plante, bis Mitte Juli eine funktionierende Regierung aufzustellen - sollten die Abgeordneten dem jedoch nicht folgen, wären Neuwahlen unausweichlich. Die Situation in Prag bleibt vorerst ungeklärt.

Sollte der Präsident dennoch die Ernennungsurkunde nicht unterschreiben, würde die sozialdemokratische CSSD eine Verfassungsklage einreichen. Bis das Gericht in Brno dann entschieden hat, würde Babiš wohl weiter nur geschäftsführender Regierungschef sein.

Jan Hamáček, Chef der Sozialdemokratie, erklärte derweil am Sonntagvormittag, die Partei sehe keine Möglichkeit, ihren Kandidaten zurückzuziehen. Vor allem im mittelböhmischen Bezirk sowie in der Hauptstadt Prag hatte die CSSD Unterstützung für die Regierungsbildung erfahren. Und gerade von hier kommt der Europaabgeordnete Miroslav Poche.

Die Regierungsbildung in Tschechien bleibt trotz der Zustimmung der Sozialdemokraten eine Hängepartie. Landesweit wurde die sozialdemokratische Basis befragt, ob sie einer Minderheitsregierung unter Führung des Agromilliardärs und Chef der Bewegung unzufriedener Bürger ANO, Andrej Babiš, zustimmen würde. Die Entscheidung fiel relativ knapp aus: 58,7 Prozent der befragten Mitglieder stimmten für ein solches Kabinett, das im Parlament von den Kommunisten geduldet würde.

