Athen. Im griechischen Parlament ist am Samstag ein Misstrauensantrag der konservativen Opposition gegen Ministerpräsident Alexis Tsipras gescheitert. Von 280 anwesenden Abgeordneten stimmten 153 gegen den Antrag der Opposition, teilte Parlamentspräsident Giorgos Varemenos am Abend mit. Die Opposition hatte sich gegen eine Einigung der Regierung im jahrzehntelangen Namensstreit mit dem Nachbarland Mazedonien gestellt hatte. Am Dienstag hatten sich Tsipras und der mazedonische Regierungschef Zoran Zaev auf einen Kompromiss im Namensstreit geeinigt. Am Sonntag haben In einer historischen Zeremonie die Außenminister von Griechenland und Mazedonien ein vorläufiges Abkommen unterzeichnet, das den seit 27 Jahren währenden Streit um den Staatsnamen Mazedonien beenden soll. AFP/nd