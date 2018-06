Kabul. Die radikalislamischen Taliban wollen ihre dreitägige Feuerpause in Afghanistan nicht verlängern. Der Sprecher der Gruppe, Sabihullah Mudschahid, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag: »Wir planen keine Verlängerung des Waffenstillstandes. Er endet heute.« Damit lehnen die Taliban auch ein Friedensangebot von Präsident Aschraf Ghani ab, der angekündigt hatte, die Feuerpause der Regierung auszuweiten. Die sollte ursprünglich nur bis zum 20. Juni andauern. Ghani bat auch die Taliban, nicht weiter zu kämpfen und verhandeln. Die USA, die EU, die UN und viele Regierungen begrüßten das Angebot. dpa/nd

