Merkel sagt Innenminister Unterstützung in BAMF-Affäre zu

Dresden. Die Dresdner Psychologin Luise Pabel warnt eindringlich vor Ankerzentren für Flüchtlinge. »Aus psychotherapeutischer Sicht sind sie der völlig falsche Weg. Das schafft nur weiteres Konfliktpotenzial«, sagte die Forscherin vom Dresdner Universitätsklinikum der dpa. Sachsens Regierung will seine Erstaufnahmeeinrichtungen zu einem AnKER-Zentrum ausbauen und darin bis zu 1500 Asylsuchende unterbringen. AnKER steht für Ankunft, Entscheidung und Rückführung. dpa/nd

Geheimdienst soll jahrelang massiv in Österreich spioniert haben

629 gerettete Geflüchtete konnten nach einer Woche Irrfahrt an Land

