Drei Männer sind in Gesundbrunnen homophob beleidigt und mit einem Messer bedroht worden. Das Trio wurde am Samstagabend in der Müllerstraße von einer Gruppe aus ebenfalls drei Männern angesprochen und beleidigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 20-, 22- und 24-Jährigen sollen anschließend mit einem Messer bedroht worden sein. Die Drei flüchteten daraufhin und konnten in der Nähe einen Polizeiwagen stoppen. Die Beamten verfolgten den Mann, der das Messer gezogen haben soll, bis vor ein Wohnhaus in der Chausseestraße. Dort wurde er mit Unterstützung weiterer Polizisten in einer Wohnung festgenommen. Niemand wurde verletzt. dpa/nd