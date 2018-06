Peking. Der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna will in China Elektroautos bauen. Wie der Konzern am Montag mitteilte, wird Magna zwei neue Gemeinschaftsunternehmen mit einer Tochterfirma des chinesischen Autobauers BAIC gründen. Geplant ist demnach die gemeinsame Entwicklung und der Bau von Premiumelektrofahrzeugen in einem bestehenden Werk von BAIC in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Die ersten Fahrzeuge sollen im Jahr 2020 vom Band laufen. dpa/nd