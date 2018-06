Potsdam. Gut zwei Drittel aller brandenburgischen Haushalte können nach Angaben des Wirtschaftsministeriums seit Ende 2017 schnelles Internet mit mehr als 50 Megabit pro Sekunde nutzen. Das Bundesland bleibe damit Spitzenreiter in Ostdeutschland, schrieb Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Montag in einem Brief an den Wirtschaftsausschuss des Landtags. Der Bund strebt an, dass künftig alle Haushalte Zugang zum schnellen Internet haben. Grundlage der Daten ist der Breitbandatlas der Bundesregierung, der regelmäßig aktualisiert wird. Im Vergleich zu Mitte 2017 sei die Abdeckung um drei Prozentpunkte auf nunmehr 67,3 Prozent gestiegen, notierte Gerber. Das umfasst sowohl Leitungen wie auch die drahtlose Versorgung. Beim Mobilfunk mit 84,2 Prozent Abdeckung bei UMTS und 93,4 Prozent bei LTE stagnierten die Ergebnisse dagegen im Vergleich zum Breitbandatlas Mitte 2017. dpa/nd