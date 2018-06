Potsdam. Die Agentur für Arbeit sucht nach passenden Bewerbern für knapp 1000 freie Pflegejobs in Brandenburg. Das geht aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Christoph Schulze hervor. Nach Angaben des Ministeriums müssten in den kommenden zehn Jahren rund 13 800 Menschen zu Altenpflegern ausgebildet werden, um der Herausforderung einer alternden Gesellschaft gerecht zu werden. Im vergangenen Jahr machten demnach jedoch nur 475 Pfleger ihren Abschluss. Regelmäßig moniert wird die schlechte Bezahlung von Altenpflegern in Brandenburg. Sie erhalten dort in der Regel für die gleiche Arbeit weniger Lohn als sie in Berlin bekommen würden, dabei sind die Gehälter auch dort alles andere als fürstlich. dpa/nd