Für Nikola Kalinic ist die WM schon wieder vorbei. Einen Turniereinsatz verpasste der 30-jährige Stürmer nicht wegen Rückenschmerzen, wie er selbst angegeben hatte. Nein, er soll bei Kroatiens Auftaktspiel gegen Nigeria seine Einwechslung in der Schlussphase verweigert haben. Kalinic ist ein Wiederholungstäter: Schon im Testspiel gegen Brasilien wollte er nicht als Ersatzspieler später noch auf den Rasen geschickt werden. Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic reagierte - und warf ihn jetzt aus dem Kader. nd/Agenturen

