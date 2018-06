Johann Wiede Foto: Foto: nd/Ulli Winkler

Bürger*innen-Asyl, was ist das? Mehr als Soli-Zimmer, die beispielsweise Wohngemeinschaften kostenlos zur Verfügung stellen, um Geflüchtete dort wohnen zu lassen?

Bei uns geht es nicht um Schlaf-, sondern um Schutzräume. Es gibt viele Initiativen in Berlin, die Geflüchtete unterstützen. Das Bürger*innen-Asyl greift als letzte Chance, wenn ein Mensch abgeschoben werden soll. Wir wollen Abschiebungen verhindern.

Das heißt, Sie verstecken die Betroffenen in Privatwohnungen?

Wir wollen es den Behörden schwer machen, sie aufzufinden. Letztlich geht es darum, Zeit zu gewinnen. Nach Dublin-Verordnung können Menschen nur innerhalb der ersten sechs Monate, die sie sich in Deutschland aufhalten, in ein anderes EU-Land - das, in dem sie als erstes registriert wurden, - abgeschoben werden. Wenn sie nicht als untergetaucht gelten. Anschließend muss der Asylantrag von Deutschland übernommen werden. Dabei wollen wir helfen.

Am Die...