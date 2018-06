Obdachloser in Hamburg Foto: dpa/Bodo Marks

»Mach dir keine Sorgen, ich habe einen Platz zum Schlafen«, sagt Filip, den ich zufällig in der Hamburger S-Bahn getroffen habe. Filip ist ein Freund aus Kindheitstagen, wir sind in demselben Bremer Stadtteil aufgewachsen. Damals ähnelten sich die Schicksale vieler junger Polen in Deutschland. Unsere Familien sind Ende der 1980er gen Westen aufgebrochen, auf der Suche nach einem »besseren Leben«. Ich habe Filip über zwanzig Jahre nicht gesehen. An jenem verregneten Tag, als er im öffentlichen Nahverkehr eine Obdachlosenzeitung verkauft und selbstverfasste Gedichte zum Besten gibt, erkenne ich ihn erst auf den zweiten Blick. Mein Freund hat sich verändert. Sein Bart ist lang, seine Hände aufgequollen. Ansonsten ist es jedoch unzweifelhaft der »alte« Filip, mit dem gleichen klugen Blick.

Als er in der S-Bahn seine Stimme erhebt und um Almosen bittet, bin ich etwas irritiert, aber auch neugierig. Warum ist Filip obdachlos? Ich beschl...