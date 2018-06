Sahra Wagenknecht wirbt für linken Aufbruch und solidarische Auseinandersetzungen in der LINKEN

Aus der Rede von Gregor Gysi auf dem LINKE-Parteitag in Leipzig über den Streit zu Flucht und Migration

Die neu eröffnete Sonderausstellung im DHM, »Europa und das Meer«, nimmt die Bedeutung der Meere als Brücke und Grenze in den Blick: Millionen von Menschen machen sich gegenwärtig über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa. Historisch betrachtet sind Migrationsbewegungen eine Dauererscheinung. Die Fluchtursachen heute wie damals: Krieg, Armut, Perspektivlosigkeit, politische oder religiöse Verfolgung. nd

Am 20. Juni wird der Weltflüchtlingstag zum 18. Mal begangen. Der Aktionstag ist allen Menschen gewidmet, die weltweit auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Terror, Armut oder Naturkatastrophen sind. Das Deutsche Historische Museum lädt an diesem Tag bei kostenfreiem Eintritt zu einem mehrsprachigen Führungsprogramm auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch und Arabisch ein. Zudem wird im Zeughauskino (20 Uhr) der Film »Die Piroge« des senegalesischen Regisseurs Moussa Touré zu sehen sein.

»Salome« nach Einar Schleef am Schauspiel Stuttgart

Autorentheatertage am Deutschen Theater: Das Thalia-Theater Hamburg zeigt »Das achte Leben (Für Brilka)«

