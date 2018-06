Ingolstadt. Nach der Verhaftung von Rupert Stadler hat Audi einen vorläufigen neuen Chef. Abraham Schot, auch Bram genannt, werde »mit sofortiger Wirkung kommissarisch die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden« übernehmen, erklärte der Konzern am Dienstag. Stadler war am Montag in Augsburg in Untersuchungshaft genommen worden, weil er Zeugen im Verfahren gegen ihn wegen seiner Verwicklungen im Dieselskandal beeinflussen wollte. Die Münchner Staatsanwaltschaft beabsichtige, ihn noch diese Woche zu vernehmen, sagte eine Sprecherin. Stadler habe bereits mitgeteilt, dass er sich nach Beratungen mit seinem Verteidiger zur Sache äußern werde. Der Niederländer Schot arbeitet seit vergangenem September als Vertriebsvorstand für Audi. Zuvor war er unter anderem für Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie bei Daimler tätig. Agenturen/nd