Bonn. Immer mehr Berufstätige interessieren sich für einen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz in einem Entwicklungs- oder Schwellenland. Das Programm Weltdienst 30+ stoße zunehmend auf Interesse, teilte der Senior Experten Service (SES) am Dienstag in Bonn mit. Seit dem Start des Programms Anfang 2017 seien knapp 200 Experten zu mindestens vierwöchigen Aufenthalten entsandt worden, zumeist nach Asien oder Afrika. Mehrere hundert berufstätige Fachleute, die an der ehrenamtlichen Arbeit im Ausland interessiert sind, registrierten sich bislang beim SES. Die Berufstätigen nutzen entweder ihren Urlaub oder eine berufliche Auszeit für den Einsatz, der für sie kostenlos ist. epd/nd