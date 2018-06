Saarbrücken. Die Saarbrücker CDU/SPD-Landesregierung will dem krisengeschüttelten Landessportverband für das Saarland (LSVS) unter Bedingungen bei seiner Sanierung helfen. Voraussetzung dafür sei, dass der LSVS seinerseits zur Konsolidierung aus eigener Kraft alle Möglichkeiten zur Senkung der Kosten und zur Steigerung der Einnahmen ausschöpfe, teilte Sport- und Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Dienstag mit. Zudem sei das Land bereit, eine Bürgschaft auszuweiten. Das Wirtschaftsministerium solle ein entsprechendes Liegenschaftsmanagement aufbauen und die Bewirtschaftung der Liegenschaften übernehmen, sagte Bouillon. Zuvor hatte er Vorstandsmitglieder des LSVS über das Sanierungskonzept informiert. Der LSVS soll über Jahre hinweg mehr Geld ausgegeben als eingenommen haben. Das strukturelle Defizit liegt im laufenden Jahr bei 2,3 Millionen Euro. dpa/nd

