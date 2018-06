Wegen zunehmender Gewaltausbrüche im S-Bahnverkehr hat die Bundespolizei für nächstes Wochenende ein Verbot für bestimmte Waffen verhängt. Das Verbot gilt Freitag- und Samstagnacht für alle S-Bahnen und andere Züge auf der Strecke zwischen Alexanderplatz und Lichtenberg sowie für alle entsprechenden Bahnhöfe. Fahrgäste dürfen dann weder Messer noch Reizgas oder Schlaggegenstände dabei haben. »Dadurch sollen die Begehung von Straftaten verhindert sowie Mitreisende und Polizeibeamte geschützt werden«, erklärte die Bundespolizei am Dienstag. Das Verbot sei nötig, da es immer wieder zu Gewalttaten mit Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen komme. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Berliner Trägerverein führt wirtschaftliche Schwierigkeiten an / Ähnliche Projekte nicht betroffen

Rot-Rot-Grün will die Zentral- und Landesbibliothek Berlin am Blücherplatz neu bauen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!