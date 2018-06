Der Filmpublizist und Festivalleiter Carlo Chatrian soll Medienberichten zufolge Chef der Internationalen Filmfestspiele Berlin werden. Der Aufsichtsrat müsse dem Vorschlag der Findungskommission noch zustimmen und werde die Personalie am Freitag bekannt geben, berichteten unterschiedliche Medien. Eine offizielle Bestätigung für die Nachfolge von Dieter Kosslick als bisherigem Berlinale-Chef gibt es allerdings noch nicht.

Chatrian, 1971 in Turin in Italien geboren, ist seit 2012 künstlerischer Leiter des Filmfests von Locarno in der Schweiz. Von Haus aus ist Chatrian Filmpublizist. Der 46-jährige Italiener soll noch in diesem Jahr nach Berlin kommen. Der Vertrag von Berlinale-Chef Kosslick endet im Mai 2019. dpa/nd