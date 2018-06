München. Geschmacksgebende Stoffe sorgen dafür, dass das molekulare Abwehrsystem im Speichel aktiviert wird. Das stellten Forscher der Technischen Universität München fest. Sie fanden heraus, dass der scharfe Stoff aus dem Ingwer, 6-Gingerol, ein Enzym aktiviert, das wiederum eine höhere Menge eines Pilzgiftes im Speichel bewirkt. Durch die Gabe von Zitronensäure verzehnfacht sich zudem der Lysozom-Spiegel im Speichel. Das Enzym Lysozom zerstört die Zellwand von vielen Bakterien. In weiteren Forschungsschritten wollen die Wissenschaftler untersuchen, wie die Lebensmittelproduktion angepasst werden kann, um mehr für die Gesundheit von Verbrauchern zu tun. nd

