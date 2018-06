Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wie viele Autisten in Frankreich leben, weiß bei den Gesundheitsbehörden niemand. Da es in anderen Ländern erfahrungsgemäß etwas mehr als ein Prozent der Bevölkerung sind, muss man in Frankreich mit bis zu 700.000 Betroffenen rechnen. Davon dürften 100.000 Kinder sein. Bislang wurden Autisten durch keine Statistik erfasst. Darum war es eine der ersten Entscheidungen der seit einem Jahr amtierenden Staatssekretärin für Behinderte, Sophie Cluzel, dafür im Gesundheitswesen eine Meldepflicht anzuordnen. Die erste Bestandsaufnahme war für die neue Staatssekretärin niederschmetternd.

Es gibt viel zu wenig spezialisierte Behandlungszentren, deshalb müssen Eltern mit ihrem autistischen Kind bis zu 18 Monate auf einen Termin warten. Da bei autistischen Kindern die neurologisch bedingten Sprach- und Entwicklungsstörungen und die Abkapselung von anderen Menschen schon mit ein bis zwei Jahren einsetzen, wäre es wichtig, sie ab dem dritten Leb...