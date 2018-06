Heringsdorf. Die staugeplagte Ostsee-Insel Usedom geht die Verkehrsprobleme an. Vom 1. August an soll die Kurkarte der Kaiserbäder Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf als Ticket für das gesamte Busstreckennetz der Usedomer Bäderbahn genutzt werden können. Als sogenannte KaiserbäderCard gilt die Fahrkarte für die gesamte Insel Usedom, die Stadt Wolgast und Lubmin. dpa/nd

