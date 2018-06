Foto: Rüdesheim. Ein Tourist fotografiert zwischen den Säulen am Niederwalddenkmal oberhalb von Rüdesheim das Rheintal. Am 24. Juni steht die 26. Auflage des Aktionstags »Tal to Tal« im oberen Mittelrheintal an. Daher haben die Behörden die Bundesstraße 42 zwischen Rüdesheim nach der Zufahrt zur Fähre Rüdesheim-Bingen und der Landesgrenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz für Motorfahrzeuge aller Art gesperrt, desgleichen die B 9 von Koblenz bis Bingen. Damit können zwischen 11 und 18 Uhr auf etwa 120 Kilometern rechts und links des Rheins Radfahrer und Skater zwischen Rüdesheim und Bingen bis nach Koblenz die Straßen ohne störenden Autoverkehr nutzen. dpa/nd Foto: dpa/Arne Dedert