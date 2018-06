ARCHIV - Demonstranten mit den Plakaten «Kein Mensch ist illegal» und «Refugees welcome» haben sich am 19.10.2015 in Dresden (Sachsen) versammelt. (zu dpa:"Studie: Robuste Willkommenskultur, aber erste Risse" vom 07.04.2017) Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Foto: dpa/Jan Woitas