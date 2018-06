Rom. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat die Forderung von Innenminister Matteo Salvini nach einer Zählung der Angehörigen der Romaminderheit abgelehnt. »Niemand plant, eine Datei anzulegen oder einen Zensus auf Basis der ethnischen Zugehörigkeit durchzuführen«, erklärte Conte am Dienstag. Dies würde gegen die Verfassung verstoßen, weil »es klar diskriminierend« wäre. Conte forderte zugleich ein Prüfung, ob Kinder von Romafamilien Zugang zum Schulsystem haben. AFP/nd

