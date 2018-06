Während das eigentliche Zuhause der Sammlung renoviert wird, wird auch in dem vorübergehenden Ausstellungsraum mit neuen Inhalten für Veranstaltungen und Formaten experimentiert. Im Haus Hardenberg soll es auch weitere Informationen zu dem Jubiläum 100 Jahre Bauhaus geben. Das Haus Hardenberg wurde 1955/56 von dem Architekten Paul Schwebes errichtet und gilt als ein wichtiger Teil der Berliner Nachkiegsarchitektur. nd

Nachdem das Bauhaus-Archiv in der Klingelhöferstraße in Tiergarten wegen Sanierung geschlossen wurde, ist die Kunstsammlung temporär ins Haus Hardenberg gezogen. Ab dem 30. Juni ist die Ausstellung wieder geöffnet.

