Am 21. Juni begrüßt Berlin den Sommer mit der Fête de la Musique. Diese Tradition wird in der Hauptstadt seit über 20 Jahren gepflegt, im Mutterland Frankreich sogar seit 36 Jahren. Einige Neuerungen gibt es in diesem Jahr jedoch: So eröffnete die Fête de la Musique bereits am Vorabend, dem 20. Juni, im Theater an der Parkaue mit einem internationalen musikalischen Programm. Der Ort für diesen Auftakt war nicht ohne Grund gewählt, denn zum ersten Mal steht mit Lichtenberg ein Bezirk besonders im Mittelpunkt.

Das Programm findet am 21. Juni aber traditionell an über 100 Orten in allen Bezirken statt und reicht vom musikalischen Parcours durch die Kleingartenanlagen an der Bornholmer Brücke über Chorkonzerte im Nikolaiviertel bis hin zu Klanginstallationen vor dem Science Center Spectrum. Zwischen 16 und 22 Uhr findet die Fête de la Musique auf Bühnen, Decken, Bänken, Schiffen, in Kleingärten, Bars, Spätis und Kitas statt. Ab 22 Uhr verlagert sich die Fête de la Nuit in Indoor-Clubs, Cafés, Bars und Kneipen. nd Foto: dpa/Gregor Fischer

Infos zum Programm und den Spielorten unter: www.fetedelamusique.de