Vorbild für die Energiewende? Noch ist nicht alles ökologisch organisiert im Quartier Möckernkiez. Foto: Tim Zülch

Öko ist teuer. Das weiß jeder, der gelegentlich im Bioladen einkauft. Andere sagen, der höhere Preis sei »angemessen«. So denkt auch Dieter Wettig, 62 Jahre, der seit Mitte Juni im Genossenschaftsprojekt Möckernkiez wohnt und die mangelnde Ökologie in diesem Projekt beklagt. Wettig sagt: »Mich stört einfach, wenn ökologisch geredet, aber anders gehandelt wird.«

Auf 30 000 Quadratmetern entstand an dieser Stelle in den vergangenen Jahren ein Quartier mit rund 500 Wohnungen, einem Bio-Supermarkt, einer kleinen Kita, Läden und Gemeinschaftsräumen. Die Idee hatten 2007 einige Stadtteilaktivisten. Sie wollten vermeiden, dass das Gelände, welches damals zum Verkauf stand, an einen Großinvestor geht. Inzwischen, nach großen Auf und Abs, ist der Bau weitgehend abgeschlossen.

Frank Nietzsche, Vorsitzender der Genossenschaft, lenkt mit einem Team seit rund drei Jahren die Geschicke der Genossenschaft. Er selbst hat Betriebswirtschaft s...