Foto: Rostock. Blick auf das Rostocker Zentrum mit der mit der Marienkirche: Die Hafenstadt im Norden Mecklenburg-Vorpommerns feiert in diesem Jahr ihren 800. Stadtgeburtstag. Höhepunkt der Feierlichkeiten wird der Internationale Hansetag, zu dem am Wochenende mehr als 2000 Delegierte aus 115 Städten Europas erwartet werden. Die Stadt wurde in sieben Erlebnisbereiche eingeteilt, wo sich historische und moderne Kultur, Kunst, Musik und Kulinarik präsentieren können. Das Feiervergnügen wird allerdings gestört durch das schlechte Wetter. Nach mehreren Wochen mit viel Sonnenschein und entsprechender Wärme hat es in der Nacht zu Donnerstag deutlich abgekühlt. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Wüstneck