Ingolstadt. Der Raum Ingolstadt in Bayern soll deutsche Modellregion für die Erprobung von Flugtaxis werden. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Mittwoch in Berlin unterzeichnet - von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der Digital-Beauftragten der Bundesregierung, Dorothee Bär, dem Oberbürgermeister Ingolstadts, Christian Lösel (alle CSU), sowie von Vertretern des Luftfahrtkonzerns Airbus und des Autobauers Audi. Bär sagte: »Im weltweiten Vergleich ist Deutschland ein Land von geringer Fläche. Wir können nicht alle Straßen sechs- oder achtspurig ausbauen und auch neue Schienenwege beanspruchen knappen Raum.« Zur Mobilität der Zukunft gehörten daher auch Flugtaxis. Laut Scheuer eröffnen Flugtaxis neue Möglichkeiten etwa für den Krankentransport. dpa/nd