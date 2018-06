Wer nun denkt, der Streit um des Kaisers Bart werde von der Kommunalpolitik einer 80 000-Einwohner- Stadt als Petitesse angesehen, irrt sehr. Gut 70 Minuten lang debattierte der Rat im Mai über das Kaiserkonterfei - ergebnislos. Deshalb stand Wilhelms Kopf in dieser Woche erneut auf der Tagesordnung, das Thema fraß allerdings nicht soviel Zeit wie bei der erste Beratung. Mit 24 mal Ja bei sechs Gegenstimmen entschied das Stadtparlament: Das Logo bleibt - ohne Backenbart. Verwendet wird es von der Gesellschaft Wilhelmshaven Touristik und Freizeit (WTF). Sie kommentiert den Monarchenkopf: »Wir greifen die üblichen Kaiser-Wilhelm-Assoziationen auf - aber zeitgemäß.« Durch die »Emoji-Bildsprache« werde ein vermeintlich verstaubtes Thema modern adaptiert. »Mit Augenzwinkern bringen wir das teilweise negativ besetzte Image des Kaisers gemeinsam mit der Stadt Wilhelmshaven als Sympathieträger auf Spur«, so die WTF.

Mit wenigen Strichen war er zu Papier gebracht worden: als Logo mit Pickelhaube und Schnurrbart. Doch es wurde - von den Kaiserzeichnern wohl selbst in abstrusen Träumen nicht erwartet - allen Ernstes zum Streitobjekt und kam auf die Tagesordnung des Stadtparlaments, erstmals im Mai. Die Barttracht des gezeichneten Wilhelm hatte den Unmut der FDP erregt. Der Pickelhauben-Kaiser des Logos nämlich trägt nur einen Schnurrbart - nicht jedoch den Backenbart, der dem Namensgeber der Stadt, Wilhelm I., zusätzlich zum Schnurrbart zu eigen war. Die Zeichnung erinnere stattdessen an den Nur-Schnurrbartträger Wilhelm II., sagten die Liberalen und forderten, man möge ein anderes Logo suchen.

Berlin wirbt mit dem Bären, Bremen mit den Stadtmusikanten. Doch wer oder was taugt in Wilhelmshaven für ein Logo, mit dem das Stadtjubiläum beworben werden kann? »Nehmen wir doch den Kaiser«, sagten sich findige Köpfe mit Blick auf den Monarchen, dessen Namen die Stadt seit 1869 trägt: Wilhelm I., damals noch König von Preußen, zwei Jahre später Deutscher Kaiser.

