Falkensee. Die Stadt Falkensee bekommt nun doch zwei zusätzliche Kinderärzte. Ein Konkurrenten-Widerspruch gegen die beiden Neuzulassungen wurde zurückgewiesen, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) am Donnerstag mit. Einer der Kinderärzte praktiziere bereits und könne dies nun weiter tun. Zum 1. September nehme ein weiterer Kinderarzt seine Tätigkeit in Falkensee auf. Seit 2013 wurden im Land Brandenburg zwölf neue Kinderärzte für sogenannte Sonderbedarfe gewonnen, davon allein fünf in diesem Jahr. »Wir reagieren damit aktuell auf die demografische Entwicklung«, erklärte KVBB-Vorstandschef Peter Noack. Sonderbedarf gebe es zumeist im Berliner Speckgürtel, in den viele junge Familien ziehen. Im März hatte ein Gremium der Ärzteschaft und der Krankenkassen zwei Sonderbedarfsanträge bewilligt, um eine tatsächliche Versorgungslücke im Raum Falkensee zu schließen, in dem es statistisch bereits genug Kinderärzte gibt. Dagegen war Widerspruch erhoben worden. nd