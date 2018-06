Straßburg. Der Europarat fordert Serbien auf, Vorwürfe über polizeiliche Misshandlungen von Gefangenen zu prüfen. Prügel, auch mit Knüppeln, sogar Elektroschocks gehörten zu einer »akzeptierten Praxis«, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der in Straßburg ansässigen Staatenorganisation. Das Gremium prangerte auch eine »Kultur der Straffreiheit bei Polizeikräften« an. dpa/nd