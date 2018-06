Ein Vierteljahrhundert nach seiner Gründung wird der Musiksender Viva zum Jahresende endgültig eingestellt. Das teilte der Träger, das Medienunternehmen Viacom, in Berlin mit. Viva teilt sich schon seit längerem einen Programmplatz mit Comedy Central. Dessen Sendezeit werde ab Januar 2019 auf 24 Stunden ausgeweitet, sagte Viacom-Sprecher Claas Paletta. dpa/nd

Jan Bosse inszenierte Gioachino Rossinis »Il Viaggio a Reims« an der Deutschen Oper

