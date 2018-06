Überraschend ist es nicht, dass nach Russland auch Uruguay in der Gruppe A schon nach zwei Spielen im Achtelfinale steht. Auch nicht, dass Luis Suarez das Tor beim 1:0 gegen Saudi-Arabien erzielte - es war sein 52. Treffer im 100. Länderspiel. Erstaunlich hingegen ist der Blick aufs Trikot: Über dem Emblem stehen vier Sterne, obwohl Uruguay nur zwei Mal Weltmeister wurde. Da aber die erste WM erst 1930 ausgespielt wurde, zählen die Südamerikaner ihre Olympiasiege von 1924 und 1028 einfach mit dazu. nd/Agenturen

Nach dem 3:1 über Ägypten feiern die Russen eine rauschende Party in St. Petersburg

Jirka Grahl ist für »nd« bei der WM in Russland unterwegs

