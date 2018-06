Andere Länder, gleiche Sitten: Wie ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann musste sich auch Vicki Sparks chauvinistische Kommentare gefallen lassen. Während sie als erste englische Frau mit der Mittwochpartie zwischen Portugal und Marokko ein WM-Spiel kommentierte, postete Ex-Nationalspieler John Terry auf Instagramm: »Ich muss dieses Spiel ohne Ton anschauen.« Andere forderten, dass Frauen nur Frauenspiele kommentieren sollten. Sparks und ihr Sender, die BBC, bekamen aber auch Lob: »Ein großer Schritt in die richtige Richtung.« Stimmt!

Nach dem 3:1 über Ägypten feiern die Russen eine rauschende Party in St. Petersburg

Jirka Grahl ist für »nd« bei der WM in Russland unterwegs

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!