Bagdad. Iraks Oberstes Bundesgericht hat eine manuelle Neuauszählung der Stimmzettel der Parlamentswahl vom 12. Mai angeordnet. Das Gericht stellte sich mit seiner Entscheidung am Donnerstag hinter einen Beschluss des Parlaments. Demnach sollen sämtliche elf Millionen Stimmzettel neu ausgezählt werden, einschließlich der Stimmzettel der Auslandswähler, der Vertriebenen und der Sicherheitskräfte. Das Parlament hatte entschieden, die Ergebnisse dieser drei Gruppen zu annullieren, da bei ihnen der Verdacht auf Fälschung besonders groß war. AFP/nd

