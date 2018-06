Berlin. Die Türkei hat dem LINKE-Abgeordneten Andrej Hunko die Einreise als Wahlbeobachter verweigert. Das teilte dessen Büro am Donnerstag in Berlin mit. Demnach sollte Hunko im Namen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) die vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag in der Türkei beobachten. Den Angaben zufolge wollte der Politiker am Donnerstag von einem OSZE-Treffen in Wien nach Ankara fliegen, musste aber kurz vor dem Start das Flugzeug wieder verlassen. Grund war demnach, dass der türkische OSZE-Botschafter die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit mündlich darüber unterrichtet hatte, dass Hunko bei Ankunft in Ankara die Einreise verweigert würde. Hunko wollte sich nach Informationen seines Büros bis Montag in der Türkei aufhalten. Er sollte als Wahlbeobachter in Izmir eingesetzt werden. AFP/nd Seite 7