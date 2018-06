Die Spannung war auf dem Höhepunkt. Alles hing von der letzten Partie ab. Für Baden-Baden saß Ex-Weltmeister Rustam Kasimdzhanov (Usbekistan; 38) am Brett, für Solingen Predrag Nikolić (Bosnien; 57). Lange blieb das eine extrem positionelle und geschlossene Sache, und vieles deutete darauf hin, dass diese Betulichkeit mit Remis enden würde. Dann aber geriet Predrag Nikolić nach einem gravierenden Fehler beim 35. Zug geradezu in einen Erdrutsch. Vier Züge später gab er auf - und Baden-Baden hatte es wieder einmal geschafft.

Nach der letzten Ligarunde standen Solingen und Baden-Baden, beide mit vielen ausländischen Topstars, gleichauf. Eine Extra-Finalrunde musste her. Nach anfänglich fünf Remis deutete sich dann erneut besagte Sensation an: Anish Giri (Niederlande; 23) gewann für Solingen gegen keinen Geringeren als Fabiano Caruana (USA; 25) im Team von Baden-Baden. Doch der Serienmeister zog im nächsten Spiel mit Peter Svidler (Russland; 41) gegen Jan Smeets (Niederlande; 33) wieder gleich.

Für einen Moment sah es aus, als ob das sich Wunder der Saison 2015/16 wiederholen würde. Damals gelang der SG Solingen, die Schachbundesliga als Nummer Eins zu beenden, nachdem die OSG Baden-Baden zuvor zehn Mal hintereinander Erster geworden war. Fast hätte Solingen es nun in diesem Jahr erneut geschafft, aber eben nur fast.

