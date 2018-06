Wildau. Unter Übelkeit und Erbrechen litten am Donnerstag auf einen Schlag mindestens 150 Kitakinder und fünf Grundschüler in Wildau (Dahme-Spreewald). Die drei betroffenen kommunalen Kitas und die Schule blieben am Freitag geschlossen, um Grundreinigungen vorzunehmen. Die 13 Kitakinder, die ins Krankenhaus gekommen waren, seien wieder entlassen worden, hieß es aus der Stadtverwaltung. Der Grund für die massenhaft aufgetretenen Beschwerden ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ergebnisse der Proben von Essen, das ein Caterer in die Kitas geliefert hatte, werden am Montag erwartet, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Der Caterer belieferte auch die Grundschule. Am Donnerstag hatte es Frikassee mit Reis gegeben. An einer Oberschule, die auch beliefert wurde, seien keine Beschwerden aufgetreten, heißt es. dpa/nd