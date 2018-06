Jakarta. Über zwei Jahre nach einem Selbstmordanschlag mit vier Todesopfern in Jakarta ist ein muslimischer Geistlicher in Indonesien zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt befand Aman Abdurrahman am Freitag für schuldig, den Anschlag organisiert zu haben. Zu der Tat hatte sich der Islamische Staat (IS) bekannt. AFP/nd