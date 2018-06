Das kulturelle Erbe in Europa soll nach dem Willen des Dachverbandes »Europa Nostra« künftig stärker zur Gemeinschaftsbildung in der EU genutzt werden. In einem am Freitag in Berlin vorgestellten Appell europäischer Kulturorganisationen heißt es, für ein starkes europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl sei es wichtig, das Projekt Europa künftig nicht nur auf Wirtschafts-, Finanz- und Sicherheitspolitik zu gründen. Nötig sei jetzt ein EU-Aktionsplan für Kulturerbe, sagte die Präsidentin des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD), bei der Vorstellung des »Berliner Appells«.

Darin wird von den EU-Institutionen unter anderem gefordert, der Bewahrung von Denkmälern, Kunst und kulturellen Traditionen eine höhere Priorität einzuräumen und mehr Geld dafür bereitzustellen. epd/nd