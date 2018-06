Was soll das sein

Viele Berliner wollen sich den Missbrauch ihrer persönlichen Daten durch Unternehmen nicht mehr bieten lassen. Seit dem Inkrafttreten neuer europäischer Regeln vor einem Monat nahm die Zahl der Beschwerden bei der Landes-Datenschutzbeauftragten Maja Smoltczyk rasant zu. »An einem Tag gehen jetzt so viele Beschwerden ein wie vorher in zwei Wochen«, sagte Behördensprecher Joachim-Martin Mehlitz am Freitag. Genaue Zahlen lägen noch nicht vor. Als Schwerpunkte kristallisieren sich demnach der Online-Handel und Lieferdienste für Essen heraus. Die Fälle werden nun geprüft und die Unternehmen um Stellungnahme gebeten. Im schlimmsten Fall drohen ihnen Geldstrafen. Neben den Beschwerden gibt es viele Anfragen von Unternehmen und Bürgern zum Umgang mit den Regeln der sogenannten EU-Datenschutzgrundverordnung, wie Mehlitz berichtete. »Der Beratungsbedarf ist hoch.« dpa/nd