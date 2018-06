Was soll das sein

Rostock. Im Rostocker Peter-Weiss-Haus wird am Dienstag eine aktualisierte Ausstellung über das rassistische Pogrom im August 1992 in Rostock-Lichtenhagen vorgestellt. Unter dem Titel »Von Menschen, Ansichten und Gesetzen. Rostock-Lichtenhagen - Mitten unter uns« zeigt der Verein »Bunt statt braun« neue Ausstellungstafeln, die sich insbesondere mit der Aufarbeitung und dem Gedenken der Vorfälle befassen. Die Ausstellung soll künftig von Schulen genutzt werden. Der Verein »Soziale Bildung« stellt zudem das Konzept des Projekts »Lichtenhagen im Gedächtnis« und das im Peter-Weiss-Haus befindliche Archiv vor. Im August 1992 hatten Anwohner und Neonazis unter dem Applaus Tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teils in Brand gesetzt. Die Ausschreitungen gelten als die bis dahin schlimmsten rassistischen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte. dpa/nd