Nürnberg. Die rund 6300 Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe in den Städten und Gemeinden Bayerns können sich nach Gewerkschaftsangaben auf mehr Geld freuen. Nach mehreren ergebnislosen Tarifverhandlungen sowie diversen Warnstreiks habe es in der Nacht zu Samstag nun doch eine Einigung der Tarifparteien gegeben, teilte die Gewerkschaft ver.di mit. Demnach gibt es rückwirkend zum 1. Juni 3,19 Prozent mehr Geld, vom 1. Juli nächsten Jahres an beträgt die Entgelterhöhung weitere 3,3 Prozent. Außerdem werden Schichtzulagen erhöht. »Das ist ein guter Abschluss«, sagte ver.di-Tarifexperte Norbert Flach. Von der Arbeitgeberseite, dem Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern, gab es zunächst keine Stellungnahme zu dem Tarifabschluss. Die Erklärungsfrist für den Abschluss läuft bis zum 3. Juli, die Gewerkschaften haben bereits zugestimmt. dpa/nd