Harare. Fünf Wochen vor der Wahl in Simbabwe hat Präsident Emmerson Mnangagwa knapp einen Anschlag überlebt. Ein Sprengkörper detonierte am Samstag in unmittelbarer Nähe des Staatschefs auf einer Wahlkampfkundgebung in der Oppositionshochburg Bulawayo. Nach Angaben der Polizei wurden 49 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Unter den Verletzten waren auch zwei Vizepräsidenten und die Vorsitzende der Regierungspartei Zanu-PF. Mnangagwa ging von einem gezielten Mordanschlag aus. AFP/nd