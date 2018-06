New York. Die UN-Generalversammlung verlangt in einer Entschließung erstmals den Abzug russischer Truppen aus Moldawien. Für die Vorlage stimmten am Freitagabend in New York 64 Länder. 15 Länder votierten dagegen, 83 enthielten sich. Die nicht-bindende Resolution fordert Moskau zu einem »geordneten, bedingungslosen und unverzüglichen Abzug seiner Truppen und Waffen« aus der Separatistenregion Transnistrien auf. Die dortige Regierung lehnt das ab. AFP/nd